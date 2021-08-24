Йовичевич: «Отнеслись к «Руху» с большим уважением»
«Рух» опубликовал видеопоздравление с Днем независимости Украины
В нем приняли участие футболисты львовского клуба
Фото - Рух Львов
В честь 30-летия независимости Украины львовский «Рух» опубликовал видеопоздравление.
Голкипер Юрий Панькив, полузащитник Валерий Федорчук и другие футболисты первой команды зачитали отрывок из стихотворения Владимира Сосюры «Любіть Україну».
Ранее появилось поздравление с участием Андрея Пятова, Александра Караваева и Игора Йовичевича.
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