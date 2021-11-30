«Рух» планирует выкупить Борячука

Форвард хочет попробовать закрепиться в «Шахтере»

Фото: ФК Рух

«Рух» планирует выкупить у «Шахтера» нападающего Андрея Борячука.

Правда, мнение форварда пока не спрашивали. А вот директор львовян Владимир Лапицкий сообщил, что клуб заинтересован в полноценном трансфере игрока.

«Разговариваем сейчас об этом. Прежде всего нужно желание Андрея. Клуб имеет такое желание. Будем говорить с Андреем об этом зимой, когда останется полгода аренды. Услышим, что он хочет. Футболист он хороший. И человек очень положительный. Поэтому хочется, чтобы он остался. Но прежде всего будем слушать, что хочет он».

Ранее Борячук заявлял, что хочет закрепиться в «Шахтере».

В нынешнем сезоне на его счету четыре мяча и один ассист в 13 матчах.