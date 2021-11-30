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«Рух» планирует выкупить Борячука
Форвард хочет попробовать закрепиться в «Шахтере»
Фото: ФК Рух
«Рух» планирует выкупить у «Шахтера» нападающего Андрея Борячука.
Правда, мнение форварда пока не спрашивали. А вот директор львовян Владимир Лапицкий сообщил, что клуб заинтересован в полноценном трансфере игрока.
«Разговариваем сейчас об этом. Прежде всего нужно желание Андрея. Клуб имеет такое желание. Будем говорить с Андреем об этом зимой, когда останется полгода аренды. Услышим, что он хочет.
Футболист он хороший. И человек очень положительный. Поэтому хочется, чтобы он остался. Но прежде всего будем слушать, что хочет он».
Ранее Борячук заявлял, что хочет закрепиться в «Шахтере».
В нынешнем сезоне на его счету четыре мяча и один ассист в 13 матчах.