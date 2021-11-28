«Рух» взял реванш у «Металлиста-1925» за поражение на старте сезона

Львовяне с преимуществом в два мяча добыли победу

Фото: Facebook Руха

В матче 16-о тура УПЛ «Рух» обыграл «Металлист-1925».



По ходу матча хозяева владели небольшим преимуществом, которое им удалось воплотить в забитые голы. В добавленное к первому тайму время счет в матче открыл Борячук. Еще одним голом в составе львовян в середине второго тайма отметился Климчук.

«Рух» поднялся на 10-е место в турнирной таблице с 16-ю очками в 15-и матчах. «Металлист-1925» располагается на девятой строчке с 19-ю пунктами за 16 игр.

УПЛ. 16-й тур

«Рух» – «Металлист» 1925 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Борячук, 45+2, Климчук, 70.

«Рух»: Панькив, Белый, Дидык, Роман, Федорчук (Мартынюк, 69), Бойчук (Альваренга, 68), Климчук (Рунич, 78), Сапуга (Карасюк, 78), Сыч, Борячук (Карабин, 89), Таллес.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Савин, Ченбай, Ременюк, Кравченко, Габелок, Крыськив (Задерака, 46), Марлисон (Зубков, 69).

Предупреждения: Марлисон (33), Федорчук (50).