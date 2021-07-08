«Рух» подписал аргентинского защитника
«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды
Опытный защитник еще на два года останется во Львове
Максим Белый / Фото - Рух Львов
Защитник Максим Белый продлил соглашение с «Рухом». Об этом сообщает официальный сайт львовян.
Новое соглашение с клубом рассчитано на два года. Отметим, что опытный футболист защищает цвета команды с февраля 2020 года, когда перешел из «Зари».
С того времени Белый провел 28 матчей в желто-черной футболке. Игрок является вице-капитаном команды.
Ранее «Рух» подписал аргентинского защитника.
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