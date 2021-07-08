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«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды

Опытный защитник еще на два года останется во Львове
Футбол Украинская Премьер-лига
21:48
«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды
Максим Белый / Фото - Рух Львов

Защитник Максим Белый продлил соглашение с «Рухом». Об этом сообщает официальный сайт львовян.

Новое соглашение с клубом рассчитано на два года. Отметим, что опытный футболист защищает цвета команды с февраля 2020 года, когда перешел из «Зари».

С того времени Белый провел 28 матчей в желто-черной футболке. Игрок является вице-капитаном команды.

Ранее «Рух» подписал аргентинского защитника.

Сергей Стаднюк
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