«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды

Опытный защитник еще на два года останется во Львове

Максим Белый / Фото - Рух Львов



Защитник Максим Белый продлил соглашение с «Рухом». Об этом сообщает официальный сайт львовян.

Новое соглашение с клубом рассчитано на два года. Отметим, что опытный футболист защищает цвета команды с февраля 2020 года, когда перешел из «Зари».

С того времени Белый провел 28 матчей в желто-черной футболке. Игрок является вице-капитаном команды.

Ранее «Рух» подписал аргентинского защитника.