Стало известно во сколько МЮ обойдется увольнение Сульшера
Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение о будущем Сульшера
После одобрения совладельца «красных дьяволов» специалист будет уволен
21 ноября 08:19
Фото: Getty Images
Руководители «Манчестер Юнайтед» определились с будущим главного тренера команды Оле-Гуннаром Сульшером.
На экстренном совещании было принято решение об увольнении специалиста, сообщает The Times. Управляющему директору МЮ Ричарду Арнолду поручено согласовать условия расторжения сотрудничества со специалистом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, об увольнении норвежца будет объявлено после одобрения решения совладельца клуба Джоэла Глейзера.
Ранее стало известно, во сколько «красным дьяволам» обойдется досрочное расторжение контракта с Сульшером.
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