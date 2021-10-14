Руни: «Критика Кейна сейчас чрезмерна»

Гарри Кейн / Фото: Twitter

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказал свое мнение о форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне. Его слова приводит Sky Sports.

Он входит в число лучших форвардов мира, он достаточно хорош и силен духом для того, чтобы оставить позади этот период. С таким он сталкивается, возможно, впервые, но подобное случается с каждым нападающим. Да и сам «Тоттенхэм» сейчас не в лучшей форме, так что тут и игра команды влияет на Харри.

От форварда ждут голов, но Харри немного изменил свою игру и больше атакует из глубины в последнее время. За последние годы он отдал немало голевых передач, но люди обращают внимание на забитые мячи.

Но Кейн – топ-форвард, который подберется к рекорду Ширера по голам в АПЛ ближе всех».