Руни: «Критика Кейна сейчас чрезмерна»
Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказал свое мнение о форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне. Его слова приводит Sky Sports.
«Мне кажется, критика в его адрес сейчас чрезмерна. Он не забил за сборную впервые за долгое время, но в «Тоттенхэме» у него есть забитые мячи, пускай и не в АПЛ.
Он входит в число лучших форвардов мира, он достаточно хорош и силен духом для того, чтобы оставить позади этот период. С таким он сталкивается, возможно, впервые, но подобное случается с каждым нападающим. Да и сам «Тоттенхэм» сейчас не в лучшей форме, так что тут и игра команды влияет на Харри.
От форварда ждут голов, но Харри немного изменил свою игру и больше атакует из глубины в последнее время. За последние годы он отдал немало голевых передач, но люди обращают внимание на забитые мячи.
Но Кейн – топ-форвард, который подберется к рекорду Ширера по голам в АПЛ ближе всех».
Напомним, Кейн сделал первый хет-трик в истории нового турнира – Лиги конференций.
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