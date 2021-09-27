«Металлист-1925» неожиданно обыграл «Десну»
Рябоконь: «Проблемы в защите существуют»
«Десна» проиграла «Металлисту-1925»
27 сентября 09:10
Фото: ФК Десна
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение от «Металлиста-1925» (1:2) в матче 9 тура УПЛ.
«Вышли из раздевалки — 0:1. Вышли на второй тайм и снова пропускаем. Даже непонятно как они влетают. Что, от кого, что делают защитники.
Проблема в той зоне существует».
«Десна» выпала из топ-5, пропустив туда «Ворсклу» и «Зарю».
Из пяти матчей черниговцы проиграла три.
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.