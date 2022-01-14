Хавбек «Шахтера»: «Зарядились позитивными эмоциями и готовы к работе»
С «Шахтером» на первый сбор не полетят два ключевых футболиста
О кадровой ситуации в команде рассказал главный врач
14 января 12:39
Манор Соломон / Фото: ФК Шахтер
Главный врач «Шахтера» Антон Глущенко высказался о кадровой ситуации в донецкой команде.
«Не будет проходить медосмотр и не полетит с командой на первый сбор Траоре, который продолжает восстанавливаться после операции. Кроме того, будут отсутствовать Кривцов, у которого бытовая травма. Так случается, это жизнь.
Кроме того, не полетит с командой Соломон, у которого есть хроническая проблема и мы решили ее устранить сейчас. На это уйдет около трех недель и на второй сбор он уже сможет вернуться».
Напомним, 13-го января «Шахтер» вышел из отпуска.
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