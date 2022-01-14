С «Шахтером» на первый сбор не полетят два ключевых футболиста

Манор Соломон / Фото: ФК Шахтер

Главный врач «Шахтера» Антон Глущенко высказался о кадровой ситуации в донецкой команде.

Кроме того, не полетит с командой Соломон, у которого есть хроническая проблема и мы решили ее устранить сейчас. На это уйдет около трех недель и на второй сбор он уже сможет вернуться».