Сабо: «Бавария» выиграет у «Динамо», а матч с «Черноморцем» был комедией»

Йожеф Сабо / Фото: Twitter

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о грядущем матче киевлян с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов.

А то, что «Бавария» у «Динамо» выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деться.

Могут ли украинские фанаты рассчитывать хотя бы на гол в исполнении «Динамо»? У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе, он правильно сделал. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может.

Поэтому, я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, может быть, где-то на контратаке киевляне забьют. Но вряд ли. У «Баварии» команда хорошая. Естественно, немцы будут атаковать, прессинговать, не давать киевлянам принимать мяч. Эта «Бавария» умеет играть.

Отсутствие в составе семи игроков? У «Баварии» такие футболисты, что любого можно ставить играть. Это как сборная Франции. У Дешама два с половиной состава. Также и у «Баварии»