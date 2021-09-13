Сабо: «Посещаемость на матчах «Динамо» и «Шахтера» зависит от того, с кем они играют»

Эксперт выразил свое мнение по этому поводу

Йожеф Сабо / Фото: Футбол 24 Украинский футбольный эксперт Йожеф Сабо высказался по поводу посещаемости домашних матчей «Динамо» и «Шахтера» на НСК «Олимпийский». «Все зависит от того, с кем играют. Если «Динамо» играет с «Минаем», то, конечно, многие не придут. Махнут рукой: «А, это «Минай». Нет. В Киеве и так выиграют. Как и «Шахтер» А зря, потому что «Шахтер» с «Днепром-1» (2:0) провели очень приличный матч. Особенно показателен второй тайм. Такие встречи нравятся зрителям. На Лигу чемпионов одна и другая команда соберут приличное количество зрителей. В Киеве любят футбол. Сборная Украины следующий матч квалификации ЧМ-2022 (против Боснии и Герцеговины – прим.) проведет во Львове, там тоже любят футбол, болеют и ходят на футбол»

Турнирная таблица УПЛ.