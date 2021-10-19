Сабо: «Супряга нулевой, не мог забить гол с четырех метров»

Владислав Супряга / фото - ФК Динамо

Экс-тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал об игре Владислава Супряги:

Думаю, в ближайшее время Луческу больше не будет рассчитывать на него. Ведь тот же Гармаш выходит на его позиции и забивает, хотя я помню его как игрока от штрафной площадки до штрафной площадки. Он был классным полузащитником, с отбором, с хорошей игрой и на защиту, и на атаку. У него все качества были, но он подорвал себе карьеру нефутбольными делами, может в казино играл, машину ему стреляли. А так бы мог уже играть в солидном европейском клубе.

Сейчас, конечно, он вернулся в «Динамо». Он не классический нападающий, а трудяга, играет из глубины. В итоге пользуется доверием и играет.

Пока других нападающих нет. Молодых берут, но они не играют. Поэтому пока что Луческу делает ставку на Гармаша».