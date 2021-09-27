Сабо: «У «Динамо» шесть нападающих, а атаке играет Гармаш…»

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Бывший тренер Йожеф Сабо признался, что не верит в «Динамо» в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Как Динамо играть против Баварии? В опорную зону выйдет Сидорчук, в средней линии появится Шапаренко, который, к слову, очень слабо сыграл против Шахтера. Однако я вообще не понимаю, кто выйдет у Динамо в атаке. У киевлян сейчас шесть нападающих, а на острие действует Гармаш… Он парень работоспособный, нагнетает обстановку у чужой штрафной, три-четыре года назад он был полузащитником и физически был хорош. Но его выход в атаке меня удивляет.

В общем, что бы Луческу ни придумывал против «Баварии», я не дам «Динамо» на успех в мюнхенском матче ни одного процента».