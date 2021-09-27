Вацко: «Футболисты «Руха» вышли на матч с «Динамо» как котята»
Сабо: «У «Динамо» шесть нападающих, а атаке играет Гармаш…»
Экс-тренер не верит в команду в игре с «Баварией»
27 сентября 12:29
Фото: footballua.tv
Бывший тренер Йожеф Сабо признался, что не верит в «Динамо» в матче Лиги чемпионов против «Баварии».
«Победа далась киевлянам легко. Я не узнал Рух. Такой команде, как Динамо, можно было противостоять хотя бы за счет энергии, движения, но ничего этого не было. Бело-синие просто проехались по львовянам, а во втором тайме действовали по счету.
Как Динамо играть против Баварии? В опорную зону выйдет Сидорчук, в средней линии появится Шапаренко, который, к слову, очень слабо сыграл против Шахтера. Однако я вообще не понимаю, кто выйдет у Динамо в атаке. У киевлян сейчас шесть нападающих, а на острие действует Гармаш… Он парень работоспособный, нагнетает обстановку у чужой штрафной, три-четыре года назад он был полузащитником и физически был хорош. Но его выход в атаке меня удивляет.
В общем, что бы Луческу ни придумывал против «Баварии», я не дам «Динамо» на успех в мюнхенском матче ни одного процента».
Матч состоится 29 сентября.
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