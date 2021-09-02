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Сабо: «В первом тайме с Казахстаном была куча моментов, надо было закрывать игру»

Экс-тренер сборной Украины рассказал, кто виновен в упущенной победе
Футбол Сборная Украины
2 сентября 16:37
Сабо: «В первом тайме с Казахстаном была куча моментов, надо было закрывать игру»
Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (2:2).

В первом тайме было кучу моментов, надо было закрывать игру. Либо не хватило мастерства, либо невезение.

Концовка матча, конечно, получилась инфарктной. Не доиграли полминуты. Надо посмотреть еще раз повтор, проанализировать, почему ошиблись, почему не сработала подстраховка. Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного. Но результат на совести всей команды. Так получилось.

К слову, накануне матча я не ожидал, что игра в Нур-Султане будет легкой и мы заберем там три очка. Все таки мы помним матч в Киеве, плюс ситуация в нашей сборной после смены главного тренера. Что можно с него требовать, если команда собралась за два дня до матча. Считаю, что это ненормально.

Конечно, шансы ещё есть, надо играть и настраиваться на Францию. Будет тяжело.

Ранее наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что к 30 минуте лидеры команды Украины подсели.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Йожеф Сабо Александр Петраков сборная Казахстана (футбол)

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