Сабо: «В первом тайме с Казахстаном была куча моментов, надо было закрывать игру»

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (2:2).

Концовка матча, конечно, получилась инфарктной. Не доиграли полминуты. Надо посмотреть еще раз повтор, проанализировать, почему ошиблись, почему не сработала подстраховка. Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного. Но результат на совести всей команды. Так получилось.

К слову, накануне матча я не ожидал, что игра в Нур-Султане будет легкой и мы заберем там три очка. Все таки мы помним матч в Киеве, плюс ситуация в нашей сборной после смены главного тренера. Что можно с него требовать, если команда собралась за два дня до матча. Считаю, что это ненормально.

Конечно, шансы ещё есть, надо играть и настраиваться на Францию. Будет тяжело.