Салах забил 100-й мяч в АПЛ

Египтянин поразил ворота «Лидса»

Мохаммед Салах / Фото: Eurosport

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах забил 100-й мяч в рамках чемпионата Англии. Об этом сообщает Opta.

Салах отличился в 4-м туре АПЛ в воротах «Лидса».

Отметим, что Салах стал 30-м футболистом, который забил 100 и более матчей в АПЛ, на это ему понадобилось 162 матча. Но лишь четверо игроков из 30-ти забили 100 голов в АПЛ быстрее Салаха: Тьерри Анри (160 матчей), Серхио Агуэро (147 матчей), Харри Кейн (141 матч) и Алан Ширер (124 матча).

Турнирная таблица АПЛ.