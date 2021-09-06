Самый большой прогресс – у Марлона. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Все летние новички «Шахтера» прибавили в стоимости

Марлон / Фото - ФК Шахтер

В Украине подошло к концу летнее трансферное окно. В связи с этим известный портал Transfermarkt обновил цены на игроков отечественной Премьер-лиги.

Наиболее прибавил в стоимости защитник «Шахтера» Марлон (+3,5 млн евро). Также в тройке лучших по данному показателю оказались другие новички «горняков» Лассина Траоре (+2,5 млн) и Педриньо (+2 млн).

Немного до лидеров не хватило летнему приобретению «Динамо» Витиньо (+1,5 млн). Среди украинцев самым большим ростом цены может похвастаться голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык (+0,5 млн).

Обновленные цены на игроков УПЛ

Педриньо («Шахтер») – 17 млн (+2 млн)

Марлон («Шахтер») – 10 млн (+3,5 млн)

Лассина Траоре («Шахтер») – 10 млн (+2,5 млн)

Витиньо («Динамо») – 5 млн (+1,5 млн)

Артем Довбык («Днепр-1») – 1,8 млн (+0,3 млн)

Дмитрий Ризнык («Ворскла») – 1,5 млн (+0,5 млн)

Михаил Мудрик («Шахтер») – 0,9 млн (+0,3 млн)

Денис Безбородько («Десна») – 0,7 млн (+0,2 млн)

Андрей Кулаков («Мариуполь») – 0,6 млн (+0,2 млн)

Ранее защитник «Динамо» сменил игровой номер.