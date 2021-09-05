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Защитник «Динамо» сменил игровой номер

Игрок длительное время отсутствовал из-за травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
5 сентября 21:56
Защитник «Динамо» сменил игровой номер
Никита Бурда / фото - ФК Динамо

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда сменил игровой номер, сообщает официальный сайт УПЛ.

Ранее игрок выступал под 26 номером, но в текущем сезоне будет выступать в составе киевлян с «шестеркой» на спине.

Бурда больше года не принимал участия в официальных матчах «Динамо» из-за травмы ахиллова сухожилия.

Ранее стало известно, что защитник полностью восстановился и вернулся в общую группу. Владислав Супряга также уже тренируется с командой.

Напомним, «Динамо» объявило заявку на Лигу чемпионов.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Никита Бурда

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