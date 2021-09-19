Санту – о поражении 0:3 от «Челси»: «Мы провели очень хороший первый тайм»

Нуну Эпшпириту Санту / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о поражении от «Челси» (0:3) в матче 5-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Но после первого гола игра изменилась. Нам стало очень тяжело. «Челси» – очень хорошая команда. Они создали нам много проблем.

Не знаю, удивили ли мы их, но нам нужно было сильно начать матч – и мы это сделали.

Мы хорошо прессинговали и создавали хорошие ситуации. План был в том, чтобы забить. Были шансы сделать это, но не получилось. Первый тайм был фантастическим

После гола пытались восстановить контроль над игрой, но соперник очень хорошо организован, у них есть опыт. Нам было тяжело.

Мы продолжаем верить в себя. Футболисты много работают. Первый тайм мы сыграли хорошо. Теперь мы должны поддерживать этот уровень на протяжении всей игры»