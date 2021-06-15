Сантуш: «Должны показать лучшую игру, чтобы обыграть Венгрию»

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями сайту UEFA от игры против Венгрии на Евро-2020.
«По тем матчам сборной Венгрии, что я видел, мы должны показать свою лучшую игру, чтобы победить. Я ожидаю, что эта команда будет играть без страха. Не думаю, что они будут играть на контратаках. Надеюсь, что они будут играть по всему полю, строя свои атаки от ворот».
Начало матча – в 19:00. Следите за матчем на XSPORT.ua
Видео трансляция матча Венгрия – Португалия.
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