Сантуш: «Германия была лучше. Они заслужили победу»

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал сайту UEFA поражение от Германии (2:4) на Евро-2020.

Германия была лучше, но нам есть за что зацепиться в этом матче. У нас был еще один шанс в контратаке, который мог превратиться в гол, и тогда все могло сложиться иначе.

В перерыве постарались внести изменения, но в итоге пропустили третий, а потом четвертый гол. Это шокировало команду, но мы все еще хотели исправиться.

Сократили отставание в счете до 2:4, затем было попадание в штангу, один или два момента, однако Германия тоже создавала остроту у наших ворот. Это заслуженная победа Германии».