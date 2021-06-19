Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Сантуш: «Германия была лучше. Они заслужили победу»
Тренер Португалии считает, что у команды был шанс на положительный результат
Фото: record.pt
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал сайту UEFA поражение от Германии (2:4) на Евро-2020.
«Мы хорошо начали матч. Была хорошая организация игры и стремление в атаке. Нам удалось использовать шанс в контратаке, но мы понимали, что соперник будет сражаться.
Германия была лучше, но нам есть за что зацепиться в этом матче. У нас был еще один шанс в контратаке, который мог превратиться в гол, и тогда все могло сложиться иначе.
В перерыве постарались внести изменения, но в итоге пропустили третий, а потом четвертый гол. Это шокировало команду, но мы все еще хотели исправиться.
Сократили отставание в счете до 2:4, затем было попадание в штангу, один или два момента, однако Германия тоже создавала остроту у наших ворот. Это заслуженная победа Германии».
У команд равное количество очков после двух туров.
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