Санжар: «Минай» не будет дарить очки «Шахтеру», встречи «Динамо» с «Колосом» всегда были сложными»
Бывший тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями от выступлений лидеров УПЛ «Динамо» и «Шахтера» в шестом тура чемпионата.
«Динамо», судя по игре с «Десной», в неплохой форме. В шестом туре киевлянам придется сразиться с очень неуступчивым соперником. Их встречи с «Колосом» всегда были сложными и без потерь очков не обходилось.
Де Дзерби придется варьировать состав, ведь в поединке с «Монако» было потрачено много сил, эмоциональное опустошение присутствует, да и повреждения у игроков были. «Минай», конечно, аутсайдер в матче с «Шахтером», однако к любому сопернику в УПЛ относиться с пренебрежением чревато.
Тот же «Черноморец» против «горняков» был довольно конкурентоспособным, «Минай» очки дарить не будет.
Будут ли перестановки наверху турнирной таблицы УПЛ? Только, если «Десна» оступится, а «Ворскла» сумеет на выезде обыграть «Зарю». Тогда мы увидим ротацию на третьей позиции. «Динамо» и «Шахтер» вряд ли потеряют очки, а значит, останутся на вершине.
Ранее защитник «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, за счет чего команда может обыграть непростого для себя соперника.
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