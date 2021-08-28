Санжар: «Минай» не будет дарить очки «Шахтеру», встречи «Динамо» с «Колосом» всегда были сложными»

Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Бывший тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями от выступлений лидеров УПЛ «Динамо» и «Шахтера» в шестом тура чемпионата.

Де Дзерби придется варьировать состав, ведь в поединке с «Монако» было потрачено много сил, эмоциональное опустошение присутствует, да и повреждения у игроков были. «Минай», конечно, аутсайдер в матче с «Шахтером», однако к любому сопернику в УПЛ относиться с пренебрежением чревато.

Тот же «Черноморец» против «горняков» был довольно конкурентоспособным, «Минай» очки дарить не будет.

Будут ли перестановки наверху турнирной таблицы УПЛ? Только, если «Десна» оступится, а «Ворскла» сумеет на выезде обыграть «Зарю». Тогда мы увидим ротацию на третьей позиции. «Динамо» и «Шахтер» вряд ли потеряют очки, а значит, останутся на вершине.