Миколенко: «Динамо» против «Колоса» всегда было тяжело играть»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча шестого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса». Встреча состоится уже сегодня, 28 августа, в 19:30.

Конечно, после уверенной победы мы были довольны и было приподнятое настроение. На следующий день получили выходной, потом собрались на базе и провели хорошую тренировку. Также разобрали поединок с черниговцами и целенаправленно готовились к игре с «Колосом».

Ковалевцы завершили прошлый чемпионат в первой пятерке, против этой команды нам всегда было тяжело играть. Только последний матч прошлого сезона завершился уверенной победой «Динамо» – 3:0, возможно, потому что ни для нас, ни для них он уже ничего не решал.

В целом, «Колос» – боевитая команда, с которой наши матчи проходят традиционно непросто. В свое время мы с ними и в Кубке Украины сыграли вничью, и в первом круге чемпионата.

Считаю, самое главное – надежно сыграть в обороне. А что касается атаки, я уверен, что у нас будут свои моменты, и мы забьем. Раньше были друзья в «Колосе», а сейчас – нет, ведь они покинули команду. Вообще, я перед игрой почти никогда ни с кем не обсуждаю предстоящий матч.