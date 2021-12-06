«Динамо» не вылетело на матч с «Бенфикой». Причина пока неизвестна
Санжар: «Шахтеру» в матче с «Шерифом» нужно обойтись без привычных ошибок в обороне»
Экс-тренер «Олимпика» – о заключительных встречах украинских грандов в текущем сезоне еврокубков
19:02
Фото - ФК Шахтер
Бывший тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился ожиданиями от выступлений «Шахтера» и «Динамо» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Горнякам» нужно обойтись без привычных ошибок в обороне, как это было, когда «Львов» забил в ворота Трубина. Эти промахи дублируются от матча к матчу.
Думаю, Юрий Вернидуб построит игру так же, как и в первой встрече с «Шахтером» – в три центральных защитника и с быстрыми контратаками. «Шахтеру» нужно подумать, как предотвратить эти контрвыпады и самому сыграть острее.
Что касается «Динамо», то не думаю, что в Лиссабон киевляне отправляются с какими-то проблемами. Против «Бенфики» нужна командная работа, необходимо обойтись без грубых ошибок и найти свой момент.
За играми Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Шериф».
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