Санжар: «Шахтеру» в матче с «Шерифом» нужно обойтись без привычных ошибок в обороне»

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Бывший тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился ожиданиями от выступлений «Шахтера» и «Динамо» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, Юрий Вернидуб построит игру так же, как и в первой встрече с «Шахтером» – в три центральных защитника и с быстрыми контратаками. «Шахтеру» нужно подумать, как предотвратить эти контрвыпады и самому сыграть острее.

Что касается «Динамо», то не думаю, что в Лиссабон киевляне отправляются с какими-то проблемами. Против «Бенфики» нужна командная работа, необходимо обойтись без грубых ошибок и найти свой момент.