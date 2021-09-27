«Лацио» удержал победу над «Ромой» в дерби
Сарри: «Получил удовлетворение от победы в дерби»
«Лацио» обыграл «Рому»
27 сентября 08:27
Фото: CalcioMercato
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал Football-Italia победу в дерби над «Ромой» (3:2) в 6-м туре Серии А.
«Я не думал, что получу от дерби столько адреналина, а от победы – такое удовлетворение. В плане эмоций этот матч на первых местах в моей карьере.
Я общался со своими игрокам перед игрой. У меня было ощущение, что они слишком скованы какими-то мыслями. Я хотел, чтобы они чуть разгрузились.
Мне жаль, что мы, показав хорошую игру в защите сегодня, пропустили два мяча со стандартных положений.
У этой команды большой потенциал. Сегодня было семь-восемь ситуаций, когда мы выходили из обороны, которые мне понравились.
Команду нельзя клонировать. Но можно работать. Следующие матчи станут нашей проверкой, потому что получить такой настрой на дерби достаточно просто».
«Лацио» идет 6-м в таблице Серии А.
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