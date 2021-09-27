Сарри: «Получил удовлетворение от победы в дерби»

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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал Football-Italia победу в дерби над «Ромой» (3:2) в 6-м туре Серии А.

Я общался со своими игрокам перед игрой. У меня было ощущение, что они слишком скованы какими-то мыслями. Я хотел, чтобы они чуть разгрузились.

Мне жаль, что мы, показав хорошую игру в защите сегодня, пропустили два мяча со стандартных положений.

У этой команды большой потенциал. Сегодня было семь-восемь ситуаций, когда мы выходили из обороны, которые мне понравились.

Команду нельзя клонировать. Но можно работать. Следующие матчи станут нашей проверкой, потому что получить такой настрой на дерби достаточно просто».