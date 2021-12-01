Саутгейт расскажет тренеру Шотландии о сборной Украины

Стив Кларк / фото - The Sun

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал Daily Record, как будет готовится к матчу отбора на чемпионат мира 2022 против сборной Украины:

Кроме того, я надеюсь на наших фанов, которые заполнят Хэмпден Парк. Мы знаем, как умеют поддерживать шотландские болельщики.

Знаю, что Украина не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022, хотя часто играла вничью».