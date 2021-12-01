Жена Тете: «Думали с мужем, что было бы классно, если бы он играл за сборную Украины»
Саутгейт расскажет тренеру Шотландии о сборной Украины
Наставник «тартановой армии» уже готовится к весеннему спаррингу
13:03
Стив Кларк / фото - The Sun
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал Daily Record, как будет готовится к матчу отбора на чемпионат мира 2022 против сборной Украины:
«Буду пересматривать матч Англии против Украины на Евро-2020. И если тренер Гарет Саутгейт захочет нам помочь, то нужно будет встретиться лично и обсудить соперника.
Кроме того, я надеюсь на наших фанов, которые заполнят Хэмпден Парк. Мы знаем, как умеют поддерживать шотландские болельщики.
Знаю, что Украина не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022, хотя часто играла вничью».
Англичане смогли уверенно разгромить Украину в 1/4 Евро-2020, забив «сине-желтым» четыре безответных мяча.
Шотландцы сыграют с подопечными Петракова 24 марта 2022 года.
Выступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках.