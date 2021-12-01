Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
22:15 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован

Саутгейт расскажет тренеру Шотландии о сборной Украины

Наставник «тартановой армии» уже готовится к весеннему спаррингу
Футбол Сборная Украины
13:03
Саутгейт расскажет тренеру Шотландии о сборной Украины
Стив Кларк / фото - The Sun

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал Daily Record, как будет готовится к матчу отбора на чемпионат мира 2022 против сборной Украины:

«Буду пересматривать матч Англии против Украины на Евро-2020. И если тренер Гарет Саутгейт захочет нам помочь, то нужно будет встретиться лично и обсудить соперника.

Кроме того, я надеюсь на наших фанов, которые заполнят Хэмпден Парк. Мы знаем, как умеют поддерживать шотландские болельщики.

Знаю, что Украина не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022, хотя часто играла вничью».

Англичане смогли уверенно разгромить Украину в 1/4 Евро-2020, забив «сине-желтым» четыре безответных мяча.

Шотландцы сыграют с подопечными Петракова 24 марта 2022 года.

Выступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) сборная Шотландии (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Жена Тете: «Думали с мужем, что было бы классно, если бы он играл за сборную Украины»
Жена Тете: «Думали с мужем, что было бы классно, если бы он играл за сборную Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:46
1
Сборная Украины проиграла Венгрии в матче отбора на ЧМ-2023 в дебютной игре нового тренера
Сборная Украины проиграла Венгрии в матче отбора на ЧМ-2023 в дебютной игре нового тренера
Футбол Сборная Украины
30 ноября 21:06
Италия может провести товарищеский матч с Украиной в январе
Италия может провести товарищеский матч с Украиной в январе
Футбол Сборная Украины
30 ноября 19:25
Экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс»: «Шотландцы мало что умеют, но бьются все 90 минут»
Экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс»: «Шотландцы мало что умеют, но бьются все 90 минут»
Футбол Сборная Украины
30 ноября 14:27
Павелко рассказал о важной задаче УАФ на стыковые матчи отбора на ЧМ-2022
Павелко рассказал о важной задаче УАФ на стыковые матчи отбора на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
29 ноября 19:04
Килмена, которому отказали в выступлении за сборную Украины, могут вызвать в сборную Англии
Килмена, которому отказали в выступлении за сборную Украины, могут вызвать в сборную Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 ноября 13:50

Новости: Футбол

Сегодня Месси представит «Золотой мяч» перед болельщиками ПСЖ
Сегодня Месси представит «Золотой мяч» перед болельщиками ПСЖ
Лига 1 (Франция)
14:52
Ганский защитник «Ворсклы» может принять украинское гражданство и выступать за сборную
Ганский защитник «Ворсклы» может принять украинское гражданство и выступать за сборную
Украинская Премьер-лига
14:46
Это`О назвал игрока, который будет величайшим футболистом следующих 10-15 лет
Это`О назвал игрока, который будет величайшим футболистом следующих 10-15 лет
В Европе
14:34
Каладзе: «Перед Шевченко в «Дженоа» стоит сложная задача»
Каладзе: «Перед Шевченко в «Дженоа» стоит сложная задача»
Серия А (Италия)
14:21
Экс-игрок МЮ: «Доннарумма получил трофей Яшина? А как насчет Менди? Или на Кубке Африки играют обезьяны?»
Экс-игрок МЮ: «Доннарумма получил трофей Яшина? А как насчет Менди? Или на Кубке Африки играют обезьяны?»
В Европе
14:10
Источник назвал условие, при котором «Заря» бесплатно отпустит Гладкого
Источник назвал условие, при котором «Заря» бесплатно отпустит Гладкого
Украинская Премьер-лига
14:04
Ибрагимович: «Перед возвращением в «Милан» договорились о переходе в «Наполи», но клуб выгнал Анчелотти»
Ибрагимович: «Перед возвращением в «Милан» договорились о переходе в «Наполи», но клуб выгнал Анчелотти»
Серия А (Италия)
13:55
Ибрагимович: «Советовал Мбаппе уйти в «Реал», а президенту ПСЖ – не отпускать его»
Ибрагимович: «Советовал Мбаппе уйти в «Реал», а президенту ПСЖ – не отпускать его»
В Европе
13:32
Климов продаст «Черноморец» за 3,5-5 миллиона долларов
Климов продаст «Черноморец» за 3,5-5 миллиона долларов
Украинская Премьер-лига
13:28
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
8
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00