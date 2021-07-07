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Сборная Англии пропустила первый мяч на Евро-2020 дебютным результативным ударом со штрафного

Гол в полуфинале континентального первенства стал особенным вдвойне
Футбол Евро-2020
22:48
Сборная Англии пропустила первый мяч на Евро-2020 дебютным результативным ударом со штрафного
Фото - Getty Images

Сборная Дании открыла счет в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии. Англия пропустила первый мяч на турнире для себя.

Кроме того гол Миккеля Дамсгора стал первым результативным прямым ударом со штрафного на турнире.

Еще до перерыва Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота после удара Рахима Стерлинга. За матчем можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Англия – Дания.

Сергей Стаднюк
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Теги

Англия – Дания сборная Дании (футбол) сборная Англии (футбол)

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