Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге

Команда Мартинеса не особо напрягалась

Фото: Twitter UEFA

В 1-м туре группового раунда Евро-2020 в Санкт-Петербурге встретились сборные Бельгии и России.

Фаворт матча расставил все на свои места с первых минут: форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку отличился уже на 10-й минуте, а в середине первого тайма Тома Менье удвоил преимущество команды Роберто Мартинеса.

Лучшие моменты 1-го тайма

Россияне не могли, а бельгийцы не хотели. Счет до разгромного в концовке встречи довел Лукаку, который сделал дубль.

3:0, Россия закономерно разгромлена Бельгией в 1-м туре Евро-2020.

Евро-2020, 1-й тур

Бельгия – Россия 3:0

Голы: Лукаку, 10, 88, Менье, 34

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско (Прат, 77), Лукаку, Мертенс (Азар, 72).

Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Оздоев, Дзюба.