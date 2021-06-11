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Сборная Италии разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020

Команда Манчини забила сопернику 3 безответных мяча
Футбол Евро-2020
11 июня 23:53
Сборная Италии разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020
Фото: Twitter сборной Италии

В матче-открытии Евро-2020 встречались сборные Турции и Италии.

Первый тайм прошел под диктовку итальянцев, несколько раз они могли претендовать на пенальти, но свисток главного арбитра молчал. От Турции мы практически не увидели контратакующей игры.

Во втором тайме ничего не изменилось – и это принесло свои плоды «скуадре адзурре». Два мяча Италии были забиты с интервалом в 13 минут: сначала автоголом отличился Демираль. 

А затем на добивании отлично сыграл Чиро Иммобиле.

Италия не сбавляла обороты, а Турция не могла прийти в себя. На 79-й минуте Лоренцо Инсинье красивейшим ударом довел счет до разгромного.

Турция ничего не сумела противопоставить сопернику и матч завершился разгромной победой команды Роберто Манчини.

Во 2-м матче группы А 12-го июня в 16:00 встречу проведут Уэльс и Швейцария.

Евро-2020, 1-й тур

Турция – Италия 0:3

Голы: Демираль, 53, автогол, Иммобиле. 66, Инсинье, 79

Турция: Чакыр, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан (Айхан, 64), Языджи (Ундер, 46), Йокушлу (Кахведжи, 65), Чалханоглу, Йылмаз, Караман (Дервишоглу, 76).

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74), Инсинье (Кьеза, 81), Барелла, Берарди (Бернардески, 86), Иммобиле (Белотти, 81).

Петр Приходько
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Теги

Турция - Италия сборная Италии (футбол) сборная Турции (футбол)

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