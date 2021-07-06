Сборная Италии страстно поет (живет) гимн. Он должен помочь обыграть Испанию – так говорят ученые
Сборная Италии – одна из лучших команд текущего Евро. Это очевидно – команда Роберто Манчини уже пробралась в полуфинал.
В группе скуадра адзурра уверенно разобралась с Турцией и Швейцарией, затем вторым составом обыграла Уэльс, а в плей-офф сначала в экстра-тайме дожала красиво играющую Австрию, а затем и вовсе выбила из турнира грозную Бельгию.
Теперь – полуфинал. Соперник – Испания.
Перед каждым из предыдущих пяти матчей итальянцы неистово исполняли свой гимн. Не сомневайтесь – перед этой встречей повторится то же. Вот с какой самоотдачей Кьеллини, Бонуччи и компания отнеслись к делу перед четвертьфиналом с бельгийцами:
Но так было не всегда. На самом деле, «Песнь итальянцев» или, как ее называют по словам первой строки, «Братья Италии» стала официальным гимном только в 2017 году. Хоть и была написана еще в 1847. Причем, автор Fratelli d'Italia тогда всего лишь 20-летний Гоффредо Мамели вдохновлялся французской Марсельезой (это важно).
Мамели был активным участником освободительного движения под руководством Джузеппе Мадзини и написал свой текст, когда раздробленная страна находилась в порыве патриотизма перед войной с Австрией и грядущим объединением.
Но гимном Королевской Италии с 1861 по 1946 годы стал Королевский марш. И лишь после ликвидации монархии де-факто национальным гимном стал «Братья Италии», не омраченный фашистским прошлым. В 90-е точились споры о том, насколько соответствует современным реалиям песня о революции. Но, по итогам референдума, Fratelli d’Italia все же осталась гимном. Опять же, фактически.
В 2006 году началась подготовка документов к официальному признанию песни гимном. В 2012 году в школах «Братья Италии» ее начали преподавать в качестве национального гимна. А в 2017 году, наконец-то, признали его таковым и юридически.
Поэтому и не странно, что в конце 90-х на стадионах в Италии распространяли листовки с текстом гимна – многие на трибунах его попросту не знали.
Да и футболисты не всегда рвали глотку. В 1998 году, к примеру, им даже ставили в пример соперников.
Тогда скуадра адзура встречалась с Францией на домашнем для ле бле чемпионате мира. И если футболисты хозяев в унисон с фанатами на трибунах тянули Марсельезу (да, именно ее), то итальянцы во время их гимна стояли молча. Болельщикам это не понравилось. Тем более, учитывая поражение в серии пенальти. Общественность серьезно давила на игроков – и они принципиально отказывались петь. Ну вот, сравните с нынешним исполнением.
Гимн Италии в 1998 году:
Гимн Италии в 2002 году:
А вот на следующем чемпионате мира, на котором итальянцы добыли победу, футболисты уже не сдерживали эмоций. Не зря Алессандро Неста перед ним обещал:
«Дайте время – скоро громкость увеличится».
Из-за нового исполнения многие вспоминали слова Винстона Черчиля:
«Итальянцы воюют так, будто играют в футбол. А играют в футбол так, будто воюют».
Гимн Италии в 2006 году:
После победы в 2006 году традиция отдавать всех себя во время исполнения гимна осталась. К счастью (согласитесь, они поют великолепно). Лонардо Бонуччи даже как-то сказал: «Мы не поем гимн – мы его живем». Сложно не согласиться.
Поют (живут) обычно первый куплет и припев. Причем, первый куплет повторяется дважды, а потом уже идет припев, в конце которого звучит громкое «Да!».
Вот перевод текста:
Братья Италии,
Италия пробудилась,
Шлемом Сципиона
Она увенчала голову.
Где же победа?
Пусть склонится,
Так как Бог создал её
Рабынею Рима.
Припев:
Объединимся в когорты,
Мы готовы умереть!
Мы готовы умереть!
Италия позвала!
Объединимся в когорты,
Мы готовы умереть!
Мы готовы умереть!
Италия позвала!
ДА!
И, знаете что? Исполнением гимна помогает в футболе. Это доказали ученые. Они провели исследование, базирующееся на матчах Евро-2016, и пришли к следующим выводам:
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команда, которая с максимальной самоотдачей исполняет гимн, потом лучше защищается во время матча;
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если во время исполнении гимна игроки кладут руки на плечи друг другу, то заряжаются уверенностью больше, чем когда держат руки за спиной и стоят на расстоянии друг от друга;
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более существенно влияние качества исполнения гимна проявляется в матчах плей-офф, чем на групповом этапе.
В заключении исследователи написали:
«Мы считает, что исполнение футбольной командой национального гимна дает представление об уровне сплоченности в этой команде. Страстное пение сигнализирует о чувстве единства команды, которое глубоко говорит о том, что «мы готовы бороться, делая все возможное, за нашу команду» (и, в более широком смысле, «за нашу нацию»)».
Итальянцы на текущем Евро показывают, что действительно готовы бороться. И, знаете что? У них есть серьезный перевес перед Испанией накануне полуфинала Евро.
В короткой версии гимна Испании, который играет перед матчами, нет слов. Игрокам фурии рохи попросту не будет чего петь.
Но, вы ведь помните? Страстное исполнение гимна помогает только меньше пропускать. А в футболе нужно еще и забивать. Так что посмотрим, чья возьмет верх. И на начало матча лучше не опаздывать – стоит включить трансляцию еще до стартового свистка.
Fratelli d'Italia звучит божественно. Такое нельзя пропускать.
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua
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