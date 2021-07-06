Сборная Италии страстно поет (живет) гимн. Он должен помочь обыграть Испанию – так говорят ученые

Но футболисты не всегда были столь эмоциональны

История

Футболисты сборной Италии исполняю гимн перед матчем Евро / Фото - tumgir.com

Сборная Италии – одна из лучших команд текущего Евро. Это очевидно – команда Роберто Манчини уже пробралась в полуфинал.

В группе скуадра адзурра уверенно разобралась с Турцией и Швейцарией, затем вторым составом обыграла Уэльс, а в плей-офф сначала в экстра-тайме дожала красиво играющую Австрию, а затем и вовсе выбила из турнира грозную Бельгию.

Теперь – полуфинал. Соперник – Испания.

Перед каждым из предыдущих пяти матчей итальянцы неистово исполняли свой гимн. Не сомневайтесь – перед этой встречей повторится то же. Вот с какой самоотдачей Кьеллини, Бонуччи и компания отнеслись к делу перед четвертьфиналом с бельгийцами:

Но так было не всегда. На самом деле, «Песнь итальянцев» или, как ее называют по словам первой строки, «Братья Италии» стала официальным гимном только в 2017 году. Хоть и была написана еще в 1847. Причем, автор Fratelli d'Italia тогда всего лишь 20-летний Гоффредо Мамели вдохновлялся французской Марсельезой (это важно).

Мамели был активным участником освободительного движения под руководством Джузеппе Мадзини и написал свой текст, когда раздробленная страна находилась в порыве патриотизма перед войной с Австрией и грядущим объединением.

Но гимном Королевской Италии с 1861 по 1946 годы стал Королевский марш. И лишь после ликвидации монархии де-факто национальным гимном стал «Братья Италии», не омраченный фашистским прошлым. В 90-е точились споры о том, насколько соответствует современным реалиям песня о революции. Но, по итогам референдума, Fratelli d’Italia все же осталась гимном. Опять же, фактически.

В 2006 году началась подготовка документов к официальному признанию песни гимном. В 2012 году в школах «Братья Италии» ее начали преподавать в качестве национального гимна. А в 2017 году, наконец-то, признали его таковым и юридически.

Поэтому и не странно, что в конце 90-х на стадионах в Италии распространяли листовки с текстом гимна – многие на трибунах его попросту не знали.

Да и футболисты не всегда рвали глотку. В 1998 году, к примеру, им даже ставили в пример соперников.

Тогда скуадра адзура встречалась с Францией на домашнем для ле бле чемпионате мира. И если футболисты хозяев в унисон с фанатами на трибунах тянули Марсельезу (да, именно ее), то итальянцы во время их гимна стояли молча. Болельщикам это не понравилось. Тем более, учитывая поражение в серии пенальти. Общественность серьезно давила на игроков – и они принципиально отказывались петь. Ну вот, сравните с нынешним исполнением.

Гимн Италии в 1998 году:

Гимн Италии в 2002 году:

А вот на следующем чемпионате мира, на котором итальянцы добыли победу, футболисты уже не сдерживали эмоций. Не зря Алессандро Неста перед ним обещал:

«Дайте время – скоро громкость увеличится».

Из-за нового исполнения многие вспоминали слова Винстона Черчиля:

«Итальянцы воюют так, будто играют в футбол. А играют в футбол так, будто воюют».

Гимн Италии в 2006 году:

После победы в 2006 году традиция отдавать всех себя во время исполнения гимна осталась. К счастью (согласитесь, они поют великолепно). Лонардо Бонуччи даже как-то сказал: «Мы не поем гимн – мы его живем». Сложно не согласиться.

Поют (живут) обычно первый куплет и припев. Причем, первый куплет повторяется дважды, а потом уже идет припев, в конце которого звучит громкое «Да!».

Вот перевод текста:

Братья Италии,

Италия пробудилась,

Шлемом Сципиона

Она увенчала голову.

Где же победа?

Пусть склонится,

Так как Бог создал её

Рабынею Рима.

Припев:

Объединимся в когорты,

Мы готовы умереть!

Мы готовы умереть!

Италия позвала!

Объединимся в когорты,

Мы готовы умереть!

Мы готовы умереть!

Италия позвала!

ДА!

И, знаете что? Исполнением гимна помогает в футболе. Это доказали ученые. Они провели исследование, базирующееся на матчах Евро-2016, и пришли к следующим выводам:

команда, которая с максимальной самоотдачей исполняет гимн, потом лучше защищается во время матча;

если во время исполнении гимна игроки кладут руки на плечи друг другу, то заряжаются уверенностью больше, чем когда держат руки за спиной и стоят на расстоянии друг от друга;

более существенно влияние качества исполнения гимна проявляется в матчах плей-офф, чем на групповом этапе.

В заключении исследователи написали:

«Мы считает, что исполнение футбольной командой национального гимна дает представление об уровне сплоченности в этой команде. Страстное пение сигнализирует о чувстве единства команды, которое глубоко говорит о том, что «мы готовы бороться, делая все возможное, за нашу команду» (и, в более широком смысле, «за нашу нацию»)».

Фото - by Claudio Villa/Getty Images

Итальянцы на текущем Евро показывают, что действительно готовы бороться. И, знаете что? У них есть серьезный перевес перед Испанией накануне полуфинала Евро.

В короткой версии гимна Испании, который играет перед матчами, нет слов. Игрокам фурии рохи попросту не будет чего петь.

Но, вы ведь помните? Страстное исполнение гимна помогает только меньше пропускать. А в футболе нужно еще и забивать. Так что посмотрим, чья возьмет верх. И на начало матча лучше не опаздывать – стоит включить трансляцию еще до стартового свистка.

Fratelli d'Italia звучит божественно. Такое нельзя пропускать.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua