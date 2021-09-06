Сборная Италии установила мировой рекорд, не проиграв в 36-м матче подряд

Команда Манчини превзошла достижения Испании и Бразилии

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в отборе на ЧМ-2022.

Таким образом, команда Роберто Манчини установила мировой рекорд. Она не проигрывает 36 матчей подряд. В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года – Португалии (0:1) в Лиге наций.

Италия обновила национальный рекорд, установленный в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Также Италия побила мировой рекорд Бразилии и Испании, которые не проигрывали 35 матчей кряду.