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«Сборная России – на дне». Уткин – о разгроме от Бельгии

Команда Черчесова без шансов уступила сопернику
Футбол Евро-2020
13:04
«Сборная России – на дне». Уткин – о разгроме от Бельгии
Василий Уткин / Фото: Twitter

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Сборная действительно не показала ни одной рациональной игровой идеи. Сборная действительно не показала ни одного наработанного стандарта. Кто знает, может, с поражением от Бельгии команда смирилась заранее? Просто потому, что особо нечего ловить. Это даже не тот случай, когда хочется сказать: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

Как оказалось, у сборной настолько упрощенная игровая идея, что она не способна адаптироваться ни к каким обстоятельствам, кроме повседневных. У сборной нет быстрого форварда, чтобы держать соперника в напряжении, когда она сама обороняется. Сборная вполне могла проиграть 0:3 Бельгии и оставить совершенно другое впечатление. Но она оставила ощущение полной беспомощности.

Мы все время обсуждаем, что мы уже на дне, давайте от дна оттолкнемся. Ну вот сегодня сборная России реально на дне. Сборная России была не то что беспомощна. Как это у Довлатова было сказано, когда он просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяный, что навряд ли что-то получилось. И он у нее спрашивает: «Ну как? Как было?» И она ему говорит: «Знаешь, не то чтобы не стоял, и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!» Вот какое-то такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной».


Напомним, защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил травму в игре с Россией и больше не сыграет на Евро-2020.

Источник: Youtube-канал Василия Уткина Петр Приходько
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Теги

Бельгия - Россия сборная России (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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