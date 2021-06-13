«Сборная России – на дне». Уткин – о разгроме от Бельгии

Василий Уткин / Фото: Twitter

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

Как оказалось, у сборной настолько упрощенная игровая идея, что она не способна адаптироваться ни к каким обстоятельствам, кроме повседневных. У сборной нет быстрого форварда, чтобы держать соперника в напряжении, когда она сама обороняется. Сборная вполне могла проиграть 0:3 Бельгии и оставить совершенно другое впечатление. Но она оставила ощущение полной беспомощности.

Мы все время обсуждаем, что мы уже на дне, давайте от дна оттолкнемся. Ну вот сегодня сборная России реально на дне. Сборная России была не то что беспомощна. Как это у Довлатова было сказано, когда он просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяный, что навряд ли что-то получилось. И он у нее спрашивает: «Ну как? Как было?» И она ему говорит: «Знаешь, не то чтобы не стоял, и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!» Вот какое-то такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной».