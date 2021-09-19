Балотелли забил дебютный гол в Турции
Сборная Турции, которую мог возглавить Шевченко, получила нового главного тренера
Гюнеш покинул национальную команду
Штефан Кунц / Фото: Twitter
Новым главным тренером сборной Турции стал Штефан Кунц, сообщает пресс-служба национальной команды.
Детали контракта Кунца с Турцей не разглашаются. Предыдущим местом работы Кунца была молодежная сборная Германии.
Сборная Турции осталась без тренера после того, как был уволен Шенол Гюнеш из-за поражения Нидерландам (1:6) в матче отбора на ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что сборную Турции может возглавить Андрей Шевченко.
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