Шевченко может встать у руля на прошлом месте работы Луческу

Экс-наставник сборной Украины попал в список кандидатов на пост наставника команды Турции

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Андрей Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Турции, сообщает Kicker. Претендентом на место также рассматривается Штефан Кунтц из молодежной сборной Германии U-21.



Шенол Гюнеш покинул свой пост после поражения от сборной Нидерландов в квалификации ЧМ-2022 со счетом 1:6.

С 2017 по 2019 года турками руководил Мирча Луческу, после чего возглавил «Динамо».

Напомним, что Шевченко может заменить Луческу на посту главного тренера киевлян.