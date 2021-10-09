Сборная Украины обыграла Финляндию и вернула себе второе место в группе отбора на ЧМ-2022

Ярмоленко и Яремчук принесли три очка «сине-желтым»

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Сборная Украины на выезде обыграла Финляндию в отборе на ЧМ-2022.

Все голы были забиты еще в перовом тайме. Открыл счет в начале встречи красивым ударом Ярмоленко, но Пукки позже сравнял счет, замкнув мяч почти перед воротами.

Радовались финны не долго. Яремчук также оказался в нужном месте и вновь вывел «сине-желтых» вперед.

Во втором тайме Украина имела еще несколько хороших моментов, но Яремчуку и Ярмоленко оформить дубль не удалось. У финнов моменты также были. Впрочем, Пукки и Араюури свои моменты также не реализовали.

В итоге, Украина на этот раз удержала победу и вернула второе место в таблице.

Финляндия – Украина 1:2

Голы: Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Финляндия: Градецки, Араюури, Райтала (Нисканен, 78), Вяйсянен, Лам (Ниссиля, 61), Луд, Камара, Тойвио, Алхо (Хямяляйнен, 62), Похьянпало (Риски, 78), Пукки.

Украина: Пятов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков (Зубков, 78), Степаненко (Сидорчук, 77), Ярмоленко (Булеца, 86), Шапаренко, Забарный, Яремчук (Довбик, 86).