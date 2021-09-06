Степаненко: «Не должны были пропускать от Франции. У нас три высоких защитника»
Сборная Украины отправилась на матч против Чехии
Команды проведут товарищескую встречу
17:42
Фото - УАФ
Сборная Украины отправилась на товарищеский матч против Чехии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Сегодня, 6 сентября, команда Александра Петракова провела утреннюю тренировку. В 17:10 делегация «сине-желтых» вылетела в Прагу.
Ожидается, что перелет займет около двух часов. Далее команда еще час проведет в пути к Пльзени. На конец дня запланировано лишь поселение в отель, ужин и отдых.
Ранее полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко отметил, что «сине-желтые» могли замахнуться на три очка в матче с Францией.
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