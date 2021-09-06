Сборная Украины отправилась на матч против Чехии

Команды проведут товарищескую встречу

Фото - УАФ

Сборная Украины отправилась на товарищеский матч против Чехии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Сегодня, 6 сентября, команда Александра Петракова провела утреннюю тренировку. В 17:10 делегация «сине-желтых» вылетела в Прагу.

Ожидается, что перелет займет около двух часов. Далее команда еще час проведет в пути к Пльзени. На конец дня запланировано лишь поселение в отель, ужин и отдых.

Ранее полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко отметил, что «сине-желтые» могли замахнуться на три очка в матче с Францией.