Сборная Украины проиграла Венгрии в матче отбора на ЧМ-2023 в дебютной игре нового тренера

К 30-й минуте украинки пропустили три мяча

Фото: УАФ

Женская сборная Украины проиграла Венгрии в матче отбора на ЧМ-2023.

К 30-й минуте украинки уступали уже в три мяча. Дубль оформила Зеллер. Во втором тайме «сине-желтым» удалось отыграть два мяча, но почти сразу же украинки пропустил четвертый и потерпели поражение.

К слову, это была дебютная игра для главного тренера Украины Лукаса Кортеса.

Венгрия – Украина 4:2

Голы: Ваго, 4, Зеллер, 11, 30, Апанащенко, 71, Немет, 87 – Химич, 82

В группе Венгрия обошла Украину и вышла на третье место с 6-ю очками. У украинок осталось четыре.

Лидирует в группе Испания с 12 очкам. Второй идет Шотландия у которой 10 очков. У Фарерских острова – 0 очков. Из группы выйдут две лучшие команды.