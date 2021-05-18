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Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Команда Шевченко начала активную подготовку к Евро-2020
18 мая 23:34
Фото: УАФ
Национальная сборная Украины провела вечернюю тренировку в Харькове, на стадионе ОСК «Металлист».
Занятие длилось около 1,5 часа.
Отметим, что в Харькове сборная Украины проведет товарищеский матч против Бахрейна, который запланирован на 23-е мая. Ранее стало известно, что все товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020 пройдут со зрителями.
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