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Товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020 пройдут со зрителями
Стадионы в Днепре и Харькове будут частично заполнены
18 мая 16:59
ОСК Металлист / фото: Football.ua
Товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020 пройдут со зрителями.
Украина сыграет против Северной Ирландии, Бахрейна и Кипра, все матчи пройдут в Украине.
Встречи примут «Днепр-Арена» и ОСК «Металлист». Скорее всего, на всех матчах стадионы частично будут заполнены зрителями.
Ранее стало известно, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020.
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