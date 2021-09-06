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Сборную Марокко эвакуировали из Гвинеи из-за военного переворота
Матч между командами перенесен
Фото: AFP
Матча отбора на ЧМ-2022 между Гвинеей и Марокко был перенесен.
Причиной стал военный переворот в Гвинее. Группа вооруженных военных взяла в заложники президента Альфу Конде и приостановила действие конституции, заблокировав все возможности въезды и выезды в страну на неделю.
При этом команду Марокко успешно эвакуировали из страны и доставили в аэропорт из отеля. Матч был перенесен сообщает сайт CAF.
«Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильна, и за ней внимательно следят FIFA и CAF.
Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и защитить всех официальных лиц матча, FIFA и CAF приняли решение отложить матч отборочного цикла ЧМ-2022 Гвинея — Марокко, который должен был пройти в Конакри, Гвинея, в понедельник, 6 сентября».
Ранее не состоялся матч Бразилия – Аргентина из-за вмешательства полиции.
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