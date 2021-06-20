Сегодня определится второй участник плей-офф Евро-2020 от группы A

Италия сыграет с Уэльсом, Швейцария – с Турцией

Фото - FIGC

В заключительном туре группы A на Евро-2020 Италия встретится с Уэльсом, а Швейцария сыграет с Турцией. Оба матча стартуют сегодня, 20 июня, в 19:00.

Ситуация в таблице после двух сыгранных поединков каждой из команд выглядит следующим образом.

Италии достаточно не проиграть, чтобы не пропустить Уэльс в лидеры группы. Валлийцам нужно набрать одно очко, дабы их вторая срочка не зависела от результата параллельной встречи.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Уэльс онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

В случае минимального поражения Уэльса, Швейцарии нужно будет побеждать Турцию с разницей в четыре мяча, чтобы занять вторую строчку. Однако, 4 очка, скорее всего, позволят команде Владимира Петковича выйти в плей-офф с третьего места. Чего не скажешь о турках, которые могут набрать максимум 3 пункта с разницей мячей -4 и выше.

Видеотрансляция матча Швейцария – Турция | Онлайн-трансляция матча Швейцария – Турция