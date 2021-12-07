Де Дзерби оценил возможность прихода в «Шахтер» экс-помощника Шевченко в сборной
Сегодня «Шахтер» проведет свой последний матч в Лиге чемпионов
«Горняки» сыграют против «Шерифа»
07:45
Фото: shakhtar.com
7 декабря «Шахтер» сыграет свой последний матч в Лиге чемпионов – против «Шерифа».
Обе команды уже потеряли шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ. Однако «Шериф» пробился в плей-офф Лиги Европы, а вот «Шахтер» остался без еврокубковой весны.
У «Шерифа» 6 очков после пяти туров, в то время как у «Шахтера» лишь одно.
Первый матч завершился победой молдавского клуба (2:0).
Начало матча – 19:45.
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