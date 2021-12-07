Сегодня «Шахтер» проведет свой последний матч в Лиге чемпионов

«Горняки» сыграют против «Шерифа»

Фото: shakhtar.com

7 декабря «Шахтер» сыграет свой последний матч в Лиге чемпионов – против «Шерифа».

Обе команды уже потеряли шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ. Однако «Шериф» пробился в плей-офф Лиги Европы, а вот «Шахтер» остался без еврокубковой весны.

У «Шерифа» 6 очков после пяти туров, в то время как у «Шахтера» лишь одно.

Первый матч завершился победой молдавского клуба (2:0).

Начало матча – 19:45.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Шериф».