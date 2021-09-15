Сегодня «Шахтер» сыграет первый матч в группе Лиге чемпионов

«Горняки» на выезде испытают «Шериф»

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» 15 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Шерифа».

Этот матч станет первым для команд в нынешнем розыгрыше ЛЧ. «Шериф» и во все проведет свою первую игру в истории на групповом этапе.

Встреча состоится в Тирасполе на СК «Шериф». Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция «Шериф» – «Шахтер».

Накануне, «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой».