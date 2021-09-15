Маркевич: «Шахтеру нужно отнестись к «Шерифу», как к «Реалу» и «Интеру»
Сегодня «Шахтер» сыграет первый матч в группе Лиге чемпионов
«Горняки» на выезде испытают «Шериф»
07:50
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» 15 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Шерифа».
Этот матч станет первым для команд в нынешнем розыгрыше ЛЧ. «Шериф» и во все проведет свою первую игру в истории на групповом этапе.
Встреча состоится в Тирасполе на СК «Шериф». Начало – в 22:00.
Онлайн трансляция «Шериф» – «Шахтер».
Накануне, «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой».
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