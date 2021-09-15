«Динамо» забило «Бенфике» в компенсированное время. Но гол Шапаренко не был засчитан из-за офсайда

Матч закончился сухой ничьей

Фото - ФК Динамо Киев

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» в родных стенах сыграло вничью с «Бенфикой».

Активный высокий прессинг «орлов» заставлял киевлян совершать много невынужденных ошибок. Одна из сих привела к потере у собственной штрафной и попаданию в руку Сидорчуку. Однако арбитр не указал на точку из-за естественного положения конечности хавбека.

Нельзя сказать, тем не менее, что гости имели достаточно опасных моментов у ворот хозяев. После одной из потерь Яремчук бил издали, но Бойко справился с ударом украинца. Также из-за штрафной пробивал Миколенко и Шапаренко со стардарта, но и Влаходимос был начеку.

После перерыва игра существенно не поменялась. «Орлы» также владели инициативой, а «бело-синие» искали возможности в контратаках.

«Ушла душа в пятки» у украинский болельщиков после того, как Энтони Тейлор показал второе предупреждение Гармашу. Однако английский рефери ошибся с наличием у хавбека первой карточки. Тот продолжил игру.

Жаркой выдалась концовка встречи. Киевляне создали ряд опасных моментов. Мяч попадал в штангу, свою команду спасал голкипер гостей.

Штурм ворот соперника закончился точным ударом Шапаренко. Но после пересмотра VAR гол был отменен.

«Динамо» и «Бенфика» стартовали в основной сетке турнира с одним очком в активе.

Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур

«Динамо» – «Бенфика» 0:0

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков (Караваев, 76), Сидорчук, Шапаренко, де Пена (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 60), Буяльский.

«Бенфика»: Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Морато, Жилберто (Лазаро, 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 90), Эвертон (Радонич, 59), Гримальдо, Яремчук (Нуньес, 59).

Сидорчук, Забарный, Гармаш– Рафа Силва, Яремчук, Вайгль