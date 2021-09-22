Сегодня «Шахтер» сыграет с «Динамо» в матче за Суперкубок Украины

Начало матча – в 21:00

Фото: УАФ

22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».

Матч должен был состояться еще в июле, но его решили перенести на сентябрь.

В УПЛ «Динамо» лидирует, имея серию из четырех побед подряд. У «Шахтера» – две победы подряд.

Отметим, что три последних Суперкубка Украины были за «Динамо». «Шахтер» выигрывал этот трофей в последний раз в 2017-м году.

Начало матча – в 21:00.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».