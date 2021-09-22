Де Дзерби: «Динамо» сильная команда, но и «Шахтер» силен также»
Сегодня «Шахтер» сыграет с «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
Начало матча – в 21:00
Фото: УАФ
22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».
Матч должен был состояться еще в июле, но его решили перенести на сентябрь.
В УПЛ «Динамо» лидирует, имея серию из четырех побед подряд. У «Шахтера» – две победы подряд.
Отметим, что три последних Суперкубка Украины были за «Динамо». «Шахтер» выигрывал этот трофей в последний раз в 2017-м году.
Начало матча – в 21:00.
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