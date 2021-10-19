Селезнев – о неприличном жесте в матче с «Ворсклой»: «Не имел права, но тяжело сдержаться»
Селезнев: «Динамо» Луческу мне по душе»
Также форвард назвал сильнейшего футболиста УПЛ
Евгений Селезнев / Фото: ФК Минай
Форвард «Миная» Евгений Селезнев назвал сильнейшего футболиста в УПЛ.
«Сильнейший игрок в УПЛ прямо сейчас? Наверное, Буяльский. Сильный прогресс, очень сильный. А если топ-3. Еще мне понравился сейчас нападающий «Шахтера» Траоре. Буяльский. Так тяжело. Еще Забарный – умница.
Посмотрел эту команду «Динамо», которую создал Луческу. Она мне вообще по душе. Молодые, простые. Не все, конечно».
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