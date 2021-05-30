Экс-игрок сборной Англии: «Тухель будет в списке самых великих тренеров «Челси» в истории»
Селюк: «Большая ошибка Гвардиолы, что он поставил в основе Зинченко. «Челси» повезло, что украинец играл в этом матче»
Агент раскритиковал футболиста «горожан»
13:47
Дмитрий Селюк / Фото: Twitter
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко после финального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.
Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко».
Обзор финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси».
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