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Селюк: «Большая ошибка Гвардиолы, что он поставил в основе Зинченко. «Челси» повезло, что украинец играл в этом матче»

Агент раскритиковал футболиста «горожан»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:47
Селюк: «Большая ошибка Гвардиолы, что он поставил в основе Зинченко. «Челси» повезло, что украинец играл в этом матче»
Дмитрий Селюк / Фото: Twitter

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко после финального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко».


Обзор финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси».

Источник: Sport24 Петр Приходько
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(Голосов: 2)

Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Челси

Комментарии 2

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30 мая 2021г. 14:22
Селюк є селюк,всі його коментарі селюцькі.
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30 мая 2021г. 14:21
Ледве стримуюсь, щоб не перейти на образи цього панка...
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