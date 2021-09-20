«Барселона» выплатит Куману солидную компенсацию, если решит с ним расстаться
Сетьен претендует на 14 миллионов евро за увольнение из «Барселоны»
С испанцем расторгли контракт без его согласия
18:10
Фото: Marca
Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен обратился в суд.
Он подал в суд на клуб, который уволил его в одностороннем порядке. Испанец требует компенсацию.
Он претендует на 14 миллионов евро от «Барселоны», сообщает CCMA. Это сумма за прошлый и нынешний сезон, который по условиям контракта не был ему гарантирован, предусматривалась лишь такая опция.
Из-за поступка клуба, Сетьен хочет деньги и за этот сезон.
Он был уволен из «Барселоны» в августе прошлого года.
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