Сетьен претендует на 14 миллионов евро за увольнение из «Барселоны»

С испанцем расторгли контракт без его согласия

Фото: Marca

Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен обратился в суд.

Он подал в суд на клуб, который уволил его в одностороннем порядке. Испанец требует компенсацию.

Он претендует на 14 миллионов евро от «Барселоны», сообщает CCMA. Это сумма за прошлый и нынешний сезон, который по условиям контракта не был ему гарантирован, предусматривалась лишь такая опция.

Из-за поступка клуба, Сетьен хочет деньги и за этот сезон.

Он был уволен из «Барселоны» в августе прошлого года.