Севидов: «Игрокам «Миная» приходили SMS со счетом матча с «Шахтером»

Александр Севидов / Фото - Футбол 1/2/3

Украинский специалист Александр Севидов раскрыл причину, по которой игроки «Миная» не хотели выходить на матч 25-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:4).

Накануне игры с «Шахтером» футболистам «Миная» начали приходить SMS-ки, в которых говорилось, что ужгородская команда проиграет, и с определенным счетом. В результате ребята возмутились и решили вообще не выходить на поле.

Президент «Миная» сразу же позвонил в УПЛ Евгению Дикому, и в УАФ Франческо Баранке, и подробно рассказал о происходящем, а также попросил перенести матч на следующий день. Но, как выяснилось, переносить игру было некуда. Я не знаю, как руководство УПЛ уговорило футболистов «Миная» выйти на поле, но игроки бились за свою честь.