Севидов: «Игрокам «Миная» приходили SMS со счетом матча с «Шахтером»
Украинский специалист Александр Севидов раскрыл причину, по которой игроки «Миная» не хотели выходить на матч 25-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:4).
Я владею не всей информацией, но некоторые СМИ приписали Севидову главную роль в этой ситуации. Но, заметьте, меня не было ни на стадионе, ни в раздевалке.
Накануне игры с «Шахтером» футболистам «Миная» начали приходить SMS-ки, в которых говорилось, что ужгородская команда проиграет, и с определенным счетом. В результате ребята возмутились и решили вообще не выходить на поле.
Президент «Миная» сразу же позвонил в УПЛ Евгению Дикому, и в УАФ Франческо Баранке, и подробно рассказал о происходящем, а также попросил перенести матч на следующий день. Но, как выяснилось, переносить игру было некуда. Я не знаю, как руководство УПЛ уговорило футболистов «Миная» выйти на поле, но игроки бились за свою честь.
Севидов также заявил, что не существует понятия «тренер-консультант». Именно такую должность ему приписывали в «Минае».
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