Босния – без Пьянича и с экс-голкиперм «Зари», Украина – с Малиновским. Составы на решающий матч
Севидов: «Конфликт Петракова и Малиновского не был таким, как это раздували СМИ. Я знаю чуть больше, чем вы»
Тренер заявил, что это не могло повлиять на атмосферу в команде
08:51
Александр Севидов / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Александр Севидов высказался о конфликте главного тренера сборной Украины Александра Петракова и хавбека команды Руслана Малиновского.
«Я, наверное, владею чуть большей информацией, но я не могу все выносить в прессу.
Ну это ситуация, когда нашла коса на камень. Два взрослых человека проявили характерную для себя неуступчивость.
Но это не было настолько большим конфликтом, как это преподносили СМИ. Здесь не было конфликта, который мог расколоть сборную.
Думаю, когда придет время, они сами все расскажут. Ну а сам конфликт скоро забудется, особенно на фоне положительных результатов сборной».
Напомним, Украина вышла в стыковые матчи ЧМ-2022, вскоре узнаем своего соперника. Тем временем, Петраков назначен главным тренером сборной Украины без приставки и.о.
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