Севидов: «Конфликт Петракова и Малиновского не был таким, как это раздували СМИ. Я знаю чуть больше, чем вы»

Александр Севидов / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Александр Севидов высказался о конфликте главного тренера сборной Украины Александра Петракова и хавбека команды Руслана Малиновского.

Ну это ситуация, когда нашла коса на камень. Два взрослых человека проявили характерную для себя неуступчивость.

Но это не было настолько большим конфликтом, как это преподносили СМИ. Здесь не было конфликта, который мог расколоть сборную.

Думаю, когда придет время, они сами все расскажут. Ну а сам конфликт скоро забудется, особенно на фоне положительных результатов сборной».