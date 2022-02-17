«Севилья» еще в первом тайме прибила «Динамо»

Испанская команда сделала хорошую заявку на 1/8 ЛЕ

Фото: Twitter Севильи

В первом стыковом матче Лиги Европы «Севилья» в родных стенах переиграла «Динамо» Загреб.

Счет открыл Ракитич, забив своим соотечественникам с пенальти. А концовка первого тайма была горячей: 3 гола за 4 минуты. Сначала счет сравнял Оршич, а затем Окампос и Марсьяль сделали счет 3:1 в пользу «Севильи».

А вот второй тайм не порадовал фанатов забитыми мячами.

3:1, «Севилья» делает отличный задел перед ответной встречей на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы, стыковые матчи

«Севилья» – «Динамо» Загреб 3:1

Голы: Ракитич, 13, пен, Окампос, 44, Марсьяль, 45 – Оршич, 41

«Севилья»: Буну, Кунде, Рекик (Гудель, 50), Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Фернандо (Оливер Торрес, 61), Гомес, Окампос (Навас, 84), Марсьяль (Эн-Несири, 61), Мунир (Дилэйни, 61).

«Динамо» Загреб: Ливакович, Ристовски (Мохаррами, 77), Теофиль-Катрин (Лауритсен, 46), Шутало, Франьич, Бочкай (Штефуль, 70), Адеми, Гояк, Оршич, Петкович (Шпикич, 76), Юрич (Эмрели, 58).

Предупреждения: Ливакович (12), Петкович (53), Акунья (53), Ристовски (76).