«Севилья» и «Атлетик» одержали синхронные победы в 1/16 Кубка Испании

Команды вышли в следующую стадию

фото - ABC de Sevilla

В матче 1/16 Кубка Испании «Севилья» на выезде играла с «Сарагосой».

Гости смогли забить два гола, усилиями Кунде и Рафы Мира, что позволило им выйти в следующую стадию турнира.

В параллельном матче по идентичному сценарию свою путевку в 1/8 добыл «Атлетик Бильбао».

Баски также забили два безответных мяча скромному «Атлетико Манча Реалу». Дублем отличился Нико Уильямс.

Кубок Короля, 1/16

«Сарагоса» – «Севилья» 0:2

Голы: Кунде, 31, Мир, 69.

«Сарагоса»: Альваро Ратон, Анхель Лопес, Льюис Лопес, Жаир Амадор (Хименес, 61), Клементе, Чаварриа, Гонсалес (Бермехо, 61), Петрович (Франчо Грасия, 76), Сапатер, Сайнс (Пуче, 76), Нарваэс (Веласко, 80).

«Севилья»: Дмитрович, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 65), Ракитич, Гудель (Оливер Торрес, 66), Гомес, Окампос (Начо Кинтана, 82), Оскар Родригес (Жордан, 60), Иван Ромеро (Рафа Мир, 46).

«Атлетико Манча Реал» – «Атлетик Бильбао» 0:2

Голы: Уильямс, 20, 43.

«Атлетико Манча Реал»: Лопес, Перес Эмо (Чумийя, 77), Кабейо, Хименес Боррехо, Гомес (Ордоньес, 71), Кесада (Кастеланьо, 71), Эспиноса, Рафийя, Arroyo (Кампусано, 54), Корраль (Силес, 54), Энрике.

«Атлетик Бильбао»: Агирресабала, Печа (Баленсиага, 64), Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Ноласкоайн (Дани Гарсия, 70), Весга, Рауль Гарсия (Артола, 78), Уильямс (Саррага, 71), Беренгер (Сансет, 64), Серрано.